Спорт

Интересные новости спорта с Олимпийских игр

Наконец-то настало время Олимпийских игр 2020 в Токио. Олимпиада из-за пандемии перенеслась на 2021 год, и также была под угрозой срыва. Каждый день новости спорта с Олимпиады радуют нас интересными рекордами и достижениями. Давайте ознакомимся со свежими событиями, которые произошли на Олимпиаде.

Зараженные COVID-19 спортсмены из Нидерландов устроили акцию протеста

Спортсмены из Нидерландов, участвующие в Олимпийских Играх, которых изолировали в гостинице в связи положительными тестами на коронавирус, устроили акцию протеста в популярных соцсетях.

Атлеты жалуются на непозволительные условия изоляции, у спортсменов нет доступа к свежему воздуху! Потому что окна в номерах гостиницы, в которой их поселили, не открываются.

Организаторы Игр таки пошли на уступки протестующим и разрешили изолированным спортсменам стоять у открытого окна 15 минут в день, спортсмены пока согласились с таким условием, но, думаю, что акция протеста на этом не закончится.

Белорусские легкоатлеты попали в допинг-скандал

Несколько легкоатлетов из Беларуси, фамилии которых не называются, не имеют права выступать на Олимпийских Играх 2020 в Токио из-за недостатка допинг-тестов. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) опубликовал заявление о том, что два десятка атлетов, отобравшихся на Олимпиаду в Токио, не могут быть допущены к соревнованиям из-за недостатка допинг-тестов в текущем сезоне.

В составе сборной Беларуси по легкой атлетике таких спортсменов трое, но их фамилии неизвестны.

Также в списке значатся атлеты из Бахрейна, Эфиопии, Кении, Марокко, Нигерии и Украины.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио сборная Беларуси пока не завоевала медалей.

США занимает лидирующую позицию в медальном зачете Олимпиады

Медальный зачет на Олимпиада-2020 в Токио с 13 золотыми, 12 серебряными и десятью бронзовыми медалями возглавляет сборная США.

На втором месте с 13 золотыми, шестью серебряными и девятью бронзовыми наградами команда Китая. На третьей позиции Япония: 13 золотых медалей, четыре серебряных и пять бронзовых.

Китай выиграл золото в плавании вольным стилем

Китаянки, установив новый мировой рекорд в женской эстафете вольным стилем 4х200 метров, финишировали первыми, опередив американок и третью сборную Австралии.

В женском соревновании на 200 метров баттерфляем золото завоевала Чжан Юфей из Китая. Второе место заняла американка Реган Смит, третья позиция у ее соотечественницы Хали Фликингер.

Американец Калеб Дрессел выиграл мужской заплыв на 100 метров вольным стилем. Серебряная медаль у Кайла Чалмерса из Австралии, бронзовая — у Климента Колесникова из команды ОКР.

Брассом на 200 метров среди мужчин золото взял Зак Стаблети-Кук из Австралии. Серебро у Арно Камминги из Нидерландов, бронза досталась финну Матти Маттссону.