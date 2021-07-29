Спорт

Стартовал онлайн-отбор на Всероссийские соревнования Workout Games Pskov 2021

Стартовал онлайн-отбор на Всероссийские силовые соревнования по воркауту Workout Games Pskov 2021, которые пройдут 28 августа в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы соревнований, участники будут состязаться в двух этапах: силовом и на выносливость. Лучших ждет звание «Победитель Всероссийских соревнований по воркату» по дисциплине Workout Games или по силовому воркауту.

В рамках соревнований также подготовлена программа и для псковичей – любителей здорового образа жизни. Гости спортивного праздника будут состязаться в силовых конкурсах и смогут поучаствовать в мастер-классах от ведущих спортсменов всероссийского и мирового уровня.



Всероссийские соревнования по воркауту пройдут в рамках проекта «Street Workout - сообщество твоего развития» при поддержке губернатора области Михаила Ведерникова и проектного офиса «Команда 2018».



Организаторы соревнований – ПРСОО Воркаута Псковской области, проектный офис «Команда 2018», Федерация воркаута России.

Мероприятие будет проходить на воркаут-площадке по улице Воеводы Шуйского, 9.



Для участия в онлайн-отборе на соревнования необходимо перейти по ссылкам: Workout Games и Силовое многоборье.