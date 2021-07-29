Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«нас бьют, мы летаем!» поддержим олимпийцев
новая инсталляция псков - любовь
волонтеры победы чтобы помнили
Привлекательный регион с экономическим иммунитетом
в отпуск при параде
НА РАБОТУ КАК НА ПРАЗДНИК
Модно и практично
РЕСТОРАННЫЙ ФИЗИК
Миллион для доктора
дело превыше всего
Kids Mall комплекс для всей семьи
БОПЭТ цифры и факты
Зеленый сигнал Не значит безопасно
Телефон прямого эфира 56-73-72
Сколько стоит Прыжок с моста
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё Спорт 29.07.2021 12:356 Андрей Турчак принял участие в открытии стадиона в Стругах Красных 31.07.2021 13:360 Стартовал онлайн-отбор на Всероссийские соревнования Workout Games Pskov 2021 30.07.2021 23:050 Интересные новости спорта с Олимпийских игр 30.07.2021 16:510 Площадку для сдачи норм ГТО откроют в Великих Луках 30.07.2021 15:470 «Группа крови»: очередной ролик в поддержку олимпийцев записали россияне 30.07.2021 08:530 Великолукский боксер Мухаммад Шехов пожелал российской сборной победы в Токио
 
 
 
Самое популярное 26.07.2021 13:310 Ливень и шквалистый ветер: фронт окклюзии накроет Псковскую область 28.07.2021 15:3648 В Псковской области продлили сроки обязательной вакцинации от коронавируса 25.07.2021 12:080 Трагически ушел из жизни председатель ТИК Порховского района Сергей Герасимов 25.07.2021 19:034 Медики описали новый тип пациентов, умирающих от коронавируса 28.07.2021 17:449 Представитель «Пятерочки» объяснил причину пустующих полок магазинов в Великих Луках
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Стартовал онлайн-отбор на Всероссийские соревнования Workout Games Pskov 2021

31.07.2021 13:36|ПсковКомментариев: 0

Стартовал онлайн-отбор на Всероссийские силовые соревнования по воркауту Workout Games Pskov 2021, которые пройдут 28 августа в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы соревнований, участники будут состязаться в двух этапах: силовом и на выносливость. Лучших ждет звание «Победитель Всероссийских соревнований по воркату» по дисциплине Workout Games или по силовому воркауту.

В рамках соревнований также подготовлена программа и для псковичей – любителей здорового образа жизни. Гости спортивного праздника будут состязаться в силовых конкурсах и смогут поучаствовать в мастер-классах от ведущих спортсменов всероссийского и мирового уровня.

Всероссийские соревнования по воркауту пройдут в рамках проекта «Street Workout - сообщество твоего развития» при поддержке губернатора области Михаила Ведерникова и проектного офиса «Команда 2018».

Организаторы соревнований – ПРСОО Воркаута Псковской области, проектный офис «Команда 2018», Федерация воркаута России.

Мероприятие будет проходить на воркаут-площадке по улице Воеводы Шуйского, 9.

Для участия в онлайн-отборе на соревнования необходимо перейти по ссылкам: Workout Games и Силовое многоборье.

Теги: #ЗОЖ #спорт #воркаут #соревнования
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к предложению ввести ответственность за отказ от вакцинации?
В опросе приняло участие 829 человек
31.07.2021, 13:510 Псковскую библиотеку для незрячих и слабовидящих планируют разместить в новом помещении 31.07.2021, 13:360 Стартовал онлайн-отбор на Всероссийские соревнования Workout Games Pskov 2021 31.07.2021, 13:210 Прокуратура уличила администрацию Пыталовского района в неоплате услуг дорожного подрячика 31.07.2021, 13:101 Установлены личности погибших и пострадавших в ДТП в Плюсском районе
31.07.2021, 13:080 Tele2: назовите сеть по-своему 31.07.2021, 12:570 К заупокойной молитве за легендарного «михайловского домового» могут присоединиться все желающие 31.07.2021, 12:290 Михаил Иванов, Андрей Маковский и Артур Гайдук зарегистрированы кандидатами в депутаты Госдумы 31.07.2021, 12:160 Еще три человека скончались из-за COVID-19 в Псковской области
31.07.2021, 12:091 Псковичей предупреждают об ответственности за покупку сертификатов о COVID-вакцинации 31.07.2021, 11:520 Правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных 31.07.2021, 11:370 Жителя Новосокольников задержали росгвардейцы за рукоприкладство 31.07.2021, 11:250 В Псковской области названы 10 многодетных семей, которые получат новые семейные автомобили
31.07.2021, 11:183 Девушка на «Тойоте» сбила двух пешеходов на улице Юбилейной в Пскове 31.07.2021, 11:070 Два сотрудника ИК-3, допустивших простой в швейном цеху, привлечены к ответственности 31.07.2021, 10:505 В Псковской области зафиксирован новый рекорд вакцинации от коронавируса 31.07.2021, 10:390 Россияне рассказали, в каких мужских и женских сферах деятельности они хотели бы поработать
31.07.2021, 10:263 Михаил Ведерников: Снижение заболевания COVID-19 в Псковской области идет медленно 31.07.2021, 10:102 В соцсетях набирает популярность смертельно опасный тренд 31.07.2021, 09:590 Водителей с серьезными заболеваниями автоматически лишат прав 31.07.2021, 09:550 Жителя Куньинского района направят на принудительное лечение за езду в невменяемом состоянии
31.07.2021, 09:390 АО «Псковэнергосбыт» напомнил потребителям о новых тарифах 30.07.2021, 23:150 В Китае заподозрили утечку опасных вирусов из американской лаборатории 30.07.2021, 22:318 Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Псковской области 30.07.2021, 22:1719 Путин создал историческую комиссию с участием силовых структур
30.07.2021, 21:512 Три человека погибли и два пострадали в ДТП на трассе Петербург - Псков в Плюсском районе 30.07.2021, 21:170 Активных жителей и НКО Псковской области приглашают принять участие в Проектной школе 30.07.2021, 20:440 Российские власти задумались о запрете вывоза бензина 30.07.2021, 20:230 Редко исполняемые романсы Цезаря Кюи можно будет услышать завтра в Тригорском
30.07.2021, 20:060 В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, пытавшегося задавить знакомого автомобилем 30.07.2021, 19:510 Дорога Першино - Ваши отремонтирована в Великолукском районе 30.07.2021, 19:421 Наталья Федорова о ТОСах Псковского района: Не количеством берем, а качеством 30.07.2021, 19:260 «Акценты» Донецкого: Выборы-2021, судьба муниципальных бань и итоги кинофестиваля
30.07.2021, 19:220 Лукашенко допустил размещение российских войск в Белоруссии 30.07.2021, 19:060 Вице-губернатор Осипов проконтролировал реализацию нацпроектов в ряде районов Псковской области 30.07.2021, 18:470 Псковичи могут стать читателями книг с 200-летней историей 30.07.2021, 18:2310 Псковичам рассказали, как зарплата в конверте влияет на размер пенсии
30.07.2021, 18:190 Молодежь Псковской области приглашают к участию в Семейном пикнике 30.07.2021, 18:110 Выбоины на порховских дорогах превышают допустимые размеры 30.07.2021, 18:0112 Долечились 30.07.2021, 17:530 Комплекс ограничений по коронавирусу скорректировали в Псковской области
30.07.2021, 17:490 Директор псковской филармонии анонсировала программу будущего сезона 30.07.2021, 17:460 Сбер предложил снизить расходы клиентов перед ипотечной сделкой 30.07.2021, 17:411 Рассказы о нечистой силе и не только: чем занимается филологическая лаборатория в Пскове 30.07.2021, 17:305 На пассажиров автобусов без масок в Пскове и Великих Луках составили протоколы
30.07.2021, 17:248 Ограничения по коронавирусу в Псковской области будут продлевать до зимы 30.07.2021, 17:220 Псковский район вышел на дополнительный аукцион по ремонту пяти дорог 30.07.2021, 17:140 Две выставки открылись в информационно-туристском центре города Пскова 30.07.2021, 17:040 Известные артисты готовы выступать при 50-процентной загрузке зала - Елизавета Барышникова
30.07.2021, 16:541 Прокуратура усомнилась в безопасности аттракционов на детском празднике в Пушкинских Горах 30.07.2021, 16:510 Площадку для сдачи норм ГТО откроют в Великих Луках 30.07.2021, 16:500 Все школы Псковского района требуют обновления — Наталья Федорова 30.07.2021, 16:410 34-летний мужчина пропал в Пскове
30.07.2021, 16:380 Андрей Турчак принял участие в празднике прославления Святогорской иконы Богородицы 30.07.2021, 16:301 Глава Великих Лук заявил об отсутствии тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 30.07.2021, 16:251 В документах о выдвижении и регистрации единого списка в областное Собрание от 5 партий выявлены недостатки 30.07.2021, 16:201 Руководитель завода «Титан-Полимер» поздравил жителей с днем освобождения Псковского района
30.07.2021, 16:120 Три человека пострадали в ДТП в Новоржевском районе 30.07.2021, 16:042 Ресторанный физик 30.07.2021, 15:540 Автомобиль перевернулся на крышу в Великих Луках. ВИДЕО 30.07.2021, 15:470 «Группа крови»: очередной ролик в поддержку олимпийцев записали россияне
30.07.2021, 15:390 В Псковской области иностранца отправили в колонию за незаконное пересечение границы 30.07.2021, 15:340 Пскович воткнул нож в бедро знакомому и получил условное лишение свободы 30.07.2021, 15:251 «Заречье Park» появился в Пскове 30.07.2021, 15:200 Пассажирка «Ауди» пострадала в ДТП в Пыталово
30.07.2021, 15:080 Сбербанк финансирует строительство 3 млн квадратных метров жилья в СЗФО 30.07.2021, 15:040 Против гдовича возбудили уголовное дело за неуплату алиментов 30.07.2021, 14:520 В Псковской области из-за аномальной жары медведи начали выходить к населенным пунктам 30.07.2021, 14:462 Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлят до 31 августа
30.07.2021, 14:380 Елизавета Барышникова: Мы усилим эффект присутствия зрителя на концерте «Музыка на воде» 30.07.2021, 14:2725 Псковских медиков подозревают в продаже поддельных сертификатов вакцинации от COVID-19 30.07.2021, 14:240 Игорь Иванов отчитался о работе облсовпрофа в первом полугодии 30.07.2021, 14:180 В некоторых районах Псковской области ужесточат ограничения по коронавирусу
30.07.2021, 14:090 «Подстрочник»: Елизавета Барышникова о сюрпризах от областной филармонии. ВИДЕО 30.07.2021, 14:050 Почти 30 тысяч жителей Пскова завершили вакцинацию от коронавируса 30.07.2021, 14:000 Вакцину «Спутник Лайт» начали поставлять в медучреждения Псковской области 30.07.2021, 13:580 Святогорье и Псков днем и ночью представили первокурсники легендарной «Репинки»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.