Спорт

Три медали завоевали россияне в очередной день Игр-2020 в Токио

По одной золотой, серебряной и бронзовой медали выиграли российские спортсмены на летней Олимпиаде в Токио в субботу, передает «Интерфакс».

Обладателями награды высшего достоинства стали Ольга Никитина, София Позднякова и Софья Великая, выигравшие командный турнир саблисток.

Серебряным призером стала Юлия Зыкова в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 м. В этой же дисциплине бронзу заработала Юлия Каримова.

Теперь в активе российской команды на Играх-2020 37 медалей – 11 золотых, 15 серебряных, 11 бронзовых. С этими показателями она продолжает занимать четвертое место в общем зачете.

Китай упрочил лидерство в зачете (21 золотая, 13 серебряных, 12 бронзовых медалей), в тройку лучших входят Япония (17, 5, 8) и США (16, 17, 13).