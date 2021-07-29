Спорт

Псковский спортсмен стал серебряным призером первенства мира по ММА в Болгарии

Представитель Псковской области Максим Ширинов стал серебряным призером первенства мира по смешанному боевому единоборству (ММА) среди юношей и девушек 12 - 17 лет, которое проходит в столице Болгарии, городе София. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковский спорт».

Максим Ширинов - воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество - Псковская область».

«Поздравляем спортсмена и весь тренерский состав с отличным стартом и высоким результатом! Желаем двигаться только вперед, к новым победам и достижениям! Вместе мы сила», - отмечается в телеграм-канале.