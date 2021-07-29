Спорт

Великолучанин занял второе место на первенстве мира среди юношей по ММА

Великолучанин Максим Ширинов занял второе место на первенстве мира среди юношей в возрасте 14-15 лет по смешанному боевому единоборству (ММА). Об этом сообщил президент областной федерации ММА, член президиума Союза ММА России, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

«Поздравляю великолучанина Максима Ширинова с серебряной медалью и вторым почетным местом на первенстве мира среди юношей 14-15 лет по смешанному боевому единоборству (ММА), - отметил Аркадий Мурылев в своем Instagram-аккаунте. - Это действительно большое совместное достижение нашей Псковской областной федерации ММА, спортивного клуба "Отечество – Псковская область", спортшколы "Экспресс" (Великие Луки) и клуба "Альфа – кудо"».

«Максим провел четыре сложных боя, - продолжил он. - В соперниках у него были ребята из Ирландии, Италии, Болгарии! И в финале он встретился со своим соотечественником Юсупом Кукаевым и уступил ему болевым приемом».

Аркадий Мурылев выразил слова благодарности тренерам Андрею Тимофееву, Игорю Крощенко и Андрею Ткачеву. «С победой! Все еще впереди!» - добавил он.