Спорт

В Псковской области определили победителей онлайн-соревнований по воркауту

В Псковской области определили победителей онлайн-соревнований по воркауту «Твой максимум». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Так. среди юношей в возрасте от 14 до 17 лет победил Ян Матвеев (Струги Красные, 168 баллов), среди мужчин в возрасте от 18 до 25 лет – Андрей Цепков (Псков, 411 баллов), среди мужчины в возрасте от 26 до 35 лет – Сергей Бушменков (Псков, 397 баллов), среди мужчин старше 36 лет – Артем Илишев (Псков, 264 балла).

Среди девушек в возрасте от 14 до 17 лет сильнейшей стала Дарья Иванова (Невель, 180 баллов), среди девушек в возрасте от 18 до 35 лет - Кристина Анатольевна (Псков, 223 балла).

«Поздравляем победителей с призовыми местами и всех участников с тем, что вы продемонстрировали свой уровень физической подготовки! Не останавливайтесь на достигнутом, надеемся увидеть от вас много новых спортивных результатов - все в ваших руках! Следующие соревнования уже скоро, следите за новостями», - рассказал Виталий Дидыч.

В ближайшее время с победителями свяжутся представители воркаут-движения для отправки призов.