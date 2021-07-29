Спорт

Начинавший карьеру в «Псков-747» футболист дебютировал за немецкий клуб в официальном матче

Начинавший карьеру в «Псков-747» 18-летний футболист Ярослав Михайлов, выступающий за «Шальке-04», дебютировал за немецкий клуб в официальном матче. В игре 2-го тура второй Бундеслиги с «Хольштайн Килем» россиянин помог гельзенкирхенцам одержать победу — 3:0, пишет «Чемпионат».

Полузащитник не попал в стартовый состав нового клуба, но вышел на замену во втором тайме. Главный тренер Димитриос Граммозис выпустил на поле Ярослава Михайлова на 64-й минуте при счете 2:0 после дубля форварда Симона Теродде. «Ярослав здорово вступил в игру и уже спустя три минуты отдал голевой пас на нападающего "Шальке" Мариуса Бюльтера, который довел дело до разгрома», - пишет спортивное издание.

Россиянин провел на поле 26 минут. По подсчетам WhoScored, Ярослав Михайлов совершил десять касаний с 85,7% точных передач. Сайт футбольной статистики поставил ему оценку 6,42.