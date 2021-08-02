Великолукский боксер отправился на тренировочные сборы в США

Воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество – Псковская область», профессиональный боксер академии РМК Мухаммад Шехов находится на тренировочных сборах в Америке. Об этом сообщили в клубе спортивных единоборств «Отечество — Псковская область».
Фото: группа клуба спортивных единоборств «Отечество — Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»
В США вместе с великолукским спортсменом тренируются также:
- профессиональный боксер Исроил Мадридов,
- профессиональный боксер, объединенный чемпион в легчайшем весе, обладатель титулов WBA (Super) и IBF Муроджон Ахмадалиев,
- серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, чемпион мира-2017 и чемпион Азии-2017 среди любителей в весе до 69 кг, лучший боксер Азии 2017 года (среди любителей), обладатель чемпионского пояса WBA International в весе Super Lightweight (до 63,5 кг) Шахрам Гиясов,
- профессиональный боксер, МСМК, чемпион летней Универсиады в Казани (2013), чемпион России (2014) в любителях, двукратный претендент на титул чемпиона мира по версии WBA (2019, 2021 - н. в.) в полусреднем весе и бывший чемпион Северной Америки по версии NABF (2016 - 2018) в 1-м среднем весе Раджаб Бутаев.