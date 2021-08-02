Спорт

В ралли «Псков» приняли участие около 40 экипажей из России и Белоруссии

Ралли «Псков», которое в 2021 году прошло в 20-й раз, завершилось в Псковской области. В нем приняли участие 39 экипажей из России и Белоруссии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Старт гонке был дан у подножия монумента в память о Ледовом побоище на горе Соколиха. Здесь, согласно преданиям, князь Александр Невский, 800-летие которого отмечается в этом году, собирал свою дружину. Тем знаменательнее, что чемпионат Псковской области "Трофей Александра Невского" тоже юбилейный, он состоялся в десятый раз, отметили в администрации.

Церемония представления участников проходила без зрителей из-за ситуации, связанной с распространением COVID-19. От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с приветствием к спортсменам обратилась и. о. председателя регионального комитета по спорту Елена Чернышова. Президент федерации автомобильного спорта региона Олег Мыслевич объявил соревнования открытыми.

Традиционный маршрут ралли «Псков» в этом году дополнили новые скоростные участки в районе деревни Луговицы Палкинского района. Общая дистанция гонки (502,94 км) включала в себя 9 допов общей протяженностью 121,76 км.

На ознакомлении с трассой и в течение двух соревновательных дней осуществлялся контроль над скоростью и соблюдением маршрута с помощью GPS-трекеров. Особое внимание организаторы уделили обеспечению безопасности ралли.

Награждение состоялось в одном из спортивно-туристических комплексов областной столицы. Здесь были вручены награды победителям в различных классах, в том числе выездного этапа Кубка Белоруссии по ралли-спринту и «Трофея Александра Невского», а также памятные призы за поддержку в организации соревнования.

В завершение спортсмены были приглашены принять участие в финале Кубка России ралли «Пушкинские Горы». Соревнования состоятся в сентябре этого года.

Отметим, юбилейное ралли «Псков — 2021» прошло при поддержке администрации Псковской области, регионального комитета по транспорту, администраций Псковского, Палкинского и Печорского районов.

Информацию о призерах юбилейного ралли «Псков – 2021» можно узнать по ссылке.