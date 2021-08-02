Спорт

«Битву городов» выиграли псковские футболисты

Восемь юных футболистов представили Псков на межгородском турнире «Битва городов». Об этом сообщила футбольная школа «Юниор» в Инстаграм.

В соревнованиях участвовала команда спортсменов 2013 года рождения. В общем зачете псковичи завоевали первое место в серебряном кубке, всего за победу боролись 14 команд.

«Было непросто, порой, даже сложно, но ребята выстояли. Они сделали огромный шаг вперед в мастерстве за прошедшие два сезона и благодаря ежедневной тренировочной работе показали отличный результат. Желаем покорения новых вершин, раскрытия новых качеств! И готовимся к новым вызовам на итоговом турнире следующим летом!» - отметили в спортивной школе.