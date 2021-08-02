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Спорт

Строительство ФОКОТа в Дно проинспектировал Александр Котов

04.08.2021 10:05|ПсковКомментариев: 1

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) по национальному проекту «Спорт – норма жизни» в Заводском районе города Дно продолжается в соответствии с установленным графиком. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, во время рабочей поездки председатель областного Собрания депутатов Александр Котов побывал на площадке. Вместе с депутатом ход работ оценил глава Дновского района Михаил Шауркин.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Спикер отметил, что за две с половиной недели с момента прошлого посещения объекта на будущем стадионе заметны существенные изменения: появились контуры футбольного поля и дорожек, в основание уложен щебень. Александр Котов уточнил у главы муниципалитета, ведет ли надзор за работами управление капитального строительства. По словам Михаила Шауркина, сотрудники УКС постоянно бывают на объекте, контролируют соответствие выполняемых работ техническому заданию.

Глава района рассказал, что уже на этой неделе по периметру ФОКОТа строители установят 14 мачт освещения. Бригады работают на объекте по 12 часов, включая субботу и воскресенье, по сменному графику. Михаил Шауркин поделился со спикером намерениями сделать к стадиону дополнительный подъезд с противоположной стороны, но эти работы муниципалитет будет планировать уже после сдачи объекта.

Кроме того, Александр Котов и Михаил Шауркин оценили степень готовности второго спортивного объекта, возводимого в этом угоду в Дно – в центре города завершается строительство площадки по программе «Газпром – детям». Сдача этого объекта состоится в ближайшее время.

Теги: #псковское областное собрание #дновский район #фокот
Источник: Псковская Лента Новостей
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