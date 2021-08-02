Спорт

Дедовичским школьникам в рамках нацпроекта купили мячи и лыжи

В Псковской области продолжается реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в рамках которого проводится ремонт спортивных залов в сельских школах. Так, с начала нового учебного года уроки физической культуры в новых условиях будут проходить в Дубишенской школе Дедовичского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: администрации Дедовичского района

Спортивный зал учреждения отремонтирован и укомплектован современным оборудованием и инвентарем. Для учащихся приобретены новые тренажеры, лыжные комплекты, мячи, маты и прочее оснащение, а также организовано место для игры в настольный теннис. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 1,2 млн рублей.

Всего в регионе в 2021 году планируется отремонтировать 17 спортивных учреждений, расположенных в селах и малых городах 13-ти муниципалитетов: Дедовичского, Дновского, Куньинского, Невельского, Новоржевского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Порховского, Пыталовского, Себежского, Пушкинского и Красногородского. Речь, в том числе, идет об установке на территории трех учреждений открытых плоскостных сооружений. Общий объем федеральной поддержки - более 24 млн рублей.