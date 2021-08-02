Спорт

Россия опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпиады

Российская сборная сегодня, 4 августа, завоевала на Олимпийских играх в Токио одну награду — золотую медаль в синхронном плавании. Команда опустилась на 6-е место в неофициальном медальном зачете. Всего у сборной 53 награды. Первая тройка стран в зачете — Китай (32 золотые медали, 22 серебряные, 16 бронзовых) , США (25, 31, 23) и Япония (21, 7, 12) — осталась без изменений. Четвертое место занимает Великобритания (15, 18, 15), пятое - Австралия (15, 4, 17). У России 14 золотых медалей, 21 «серебро» и 18 бронзовых наград.

Как отмечает «Коммерсант», единственную награду России сегодня принесли синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина — золотую медаль в соревнованиях дуэтов. Помимо этого, Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в полуфинал по пляжному волейболу на Олимпиаде.