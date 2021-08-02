Спорт

Пятнарь на фитнес

Никто точно не знает, как работает вступивший в силу закон о налоговом вычете на фитнес. Представители индустрии переживают, что новшество даст возможность для манипуляций, и обещают не поднимать цены. Псковская Лента Новостей выяснила подводные камни в деле возвращения из налоговой в кошелек 15600 рублей.

На себя и на детей

Социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги еще до его введения окрестили вычетом на фитнес. Закон вступил в силу 1 августа, но получить обратно 13% платы за абонемент пока нельзя. Вычет будет применяться к доходам, полученным с 1 января 2022 года. Про расходы менее понятно. То ли можно будет вернуть потраченное с августа по декабрь, то ли тоже остается ждать января. Эксперты советуют на всякий случай чеки уже откладывать.

Вычет можно будет получить на себя и на детей. Не до конца остается ясным, что подразумевается под «физкультурно-оздоровительными услугами». Точно ли фитнес? А бассейны? Или детская секция по фехтованию? Оздоравливает ли посещение банного комплекса?

Внести ясность могла бы пояснительная записка, с которой правительство отправляло законопроект в Госдуму. Но она крайне лаконична, содержит общие фразы, вроде «принятие и реализация законопроекта будут способствовать сохранению и укреплению здоровья граждан». Однако теперь именно правительству предстоит решить, кто оказывает физкультурно-оздоровительные услуги, а кто нет.

«Получить такой вычет можно, - сказано на сайте налоговой службы, - если на дату фактически произведенных налогоплательщиком расходов физкультурно-спортивная организация (индивидуальный предприниматель) включена в соответствующий ежегодный перечень. Первый перечень будет сформирован Минспорта России не позднее 1 декабря 2021 года и размещен на его официальном сайте».

«Людям не до фитнеса»

Георгий Пономарев, директор сети клубов «Супер-Фитнес», считает, что создание такого перечня может стать поводом для манипуляций.

«Этот момент настораживает, - говорит он. - Наша отрасль пострадала в пандемию, я имел право в прошлом году получить беспроцентные займы. Отправлял документы в три наших главных банка. Везде долго динамили, а потом отказали. Попаду ли я теперь в эту программу, большой вопрос. Не тороплюсь с выводами. Наверняка, это что-то положительное, но судить пока не берусь».

Он также отмечает, что индустрия переживает не лучшие времена. Кроме традиционного сезонного спада на это повлияла кампания по вакцинации:

«Наблюдаю в принципе неуравновешенное состояние у людей. Нервничают, зачастую, склочные. Вся эта ситуация разделила людей, все друг с другом спорят, ругаются, чуть ли не враждуют. Как-то это эмоционально непросто. Людям не очень до фитнеса».

Владелица студии тела «Infinity» Наталья Ефимова уверена, что вычет не сделает погоду в кошельках ее клиентов. Но благодаря ему опосредованную компенсацию получат те, чьи абонементы в прошлом году сгорели, пока залы были закрыты.

«У нас самые демократичные цены в городе, - считает она, - налоговый вычет получится аж шестьдесят один рубль за месяц. Думаю, он больше актуален для таких клубов, где вернуть можно тысяч пять за год, такие деньги станут приятным бонусом. И все-таки отношусь к инициативе положительно. Когда в марте того года фитнес-клубы закрылись, деньги людям не вернулись. Пострадавших много, хоть какую-то компенсацию они получат».

Также она надеется, что в официальный перечень попадут клубы, где работают тренеры с дипломами государственного образца. И это поможет отсечь от поддержки недобросовестных игроков рынка.

«А то в нашем городе можно встретить ситуацию, когда тренирует девочка, которая в свободное время занимается шугарингом, - приводит пример Наталья Ефимова. - Вы же не сядете в самолет, когда за его штурвалом тракторист? Перечень - своего рода гарантия качества и того, что на своем месте будут профессионалы».

Точно известно, что в перечень попадут организации и ИП, у которых деятельность в области физкультуры и спорта заявлена в качестве основной. С остальными условиями правительству еще предстоит определиться.

«Мы за любую инициативу, направленную на увеличение числа занимающихся спортом. Но пока запросов на формирование регионального списка из Министерства спорта не поступало, критерии до нас не доводили», - сообщила Елена Чернышова, и.о. председателя областного комитета по спорту.

Занимательная арифметика

В соцсетях россияне выражают обеспокоенность. Как бы мера поддержки не обернулась ростом цен. Как это уже было с туристическим кэшбеком за поездки по России, когда стоимость туров увеличилась на сумму скидки.

Новый вычет относится к категории социальных. За этим скрывается еще один нюанс. В этом блоке также вычеты на лечение, обучение, формирование пенсии, благотворительность. На все это вместе за год можно потратить 120 тысяч рублей. Или больше, но вычет получить удастся именно от 120 тысяч. Считаем, сколько будет 13% - 15 600 рублей. Это максимум, который можно получить за занятия физкультурой и все остальное в сумме. Выплаты производят, конечно, по фактическим расходам. Чем они скромнее, тем меньше будет сумма возвращенного налога.

Руководитель клуба «Планка Фитнес» Анастасия Анисимова уверена, что вычет не относится к экономически обоснованным факторам, влияющим на формирование цен.

«Не считаю правильным повышение цен из-за введения вычета, - заявляет она. - Оцениваю данную инициативу как своевременную и необходимую, ведь здоровье - это одна из самых главных ценностей. Прекрасно, что таким образом подчёркивается и весомый вклад фитнеса в укрепление здоровья, профилактики болезней и придаётся значение превентивным мерам. Надеюсь, что благодаря такой поддержке государства станет больше людей, занимающихся фитнесом, так как он становится более доступным и привлекательным».

Налоговый вычет на физкультуру — пример позитивного подкрепления полезных практик. Государство поддержало усиливающийся тренд на здоровый образ жизни. Вместо запрета, например, на курение или введения сухого закона общество получило стимул встать с дивана на беговую дорожку. Редкий по нынешним временам случай выдачи пряника, а не взмаха кнутом. Вот бы и этот тренд начал усиливаться.

Юлия Магера