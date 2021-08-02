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Спорт

Марио Фернандес отказался от вызова в сборную России на ближайшие игры

05.08.2021 22:40|ПсковКомментариев: 0

Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил главному тренеру сборной России Валерию Карпину, что он отказывается играть за сборную в ближайших матчах.

«Тренер позвонил Марио, чтобы узнать его мнение по поводу своей карьеры в сборной. Фернандес сказал, что на данный момент не хочет продолжать выступление за национальную команду», - рассказал собеседник «Чемпионата».

Ранее Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова», чтобы сосредоточиться на работе со сборной России. В национальной команде он сменил Станислава Черчесова.

Следующий матч сборная России проведет 1 сентября. Россияне будут принимать хорватов в матче квалификации ЧМ-2022. Далее 4 сентября сборная России в квалификации турнира сыграет с Кипром, а затем — с Мальтой (7 сентября).

Теги: #футбол
Источник: Псковская Лента Новостей
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