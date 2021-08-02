Спорт

Псковский спортсмен рассказал о подготовке к чемпионату Европы по ММА

О подготовке к чемпионату Европы по смешанному боевому единоборству (ММА), который пройдет в Казани с 15 по 21 августа, рассказал воспитанник СШОР «Экспресс», боец Центра ММА города Великие Луки, спортсмен КСЕ «Отечество - Псковская область» Иван Веретенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе спортивных единоборств «Отечество-Псковская область».

На данный момент Иван в составе сборной России по ММА находится на подготовительных сборах в городе Алушта. Сборы проходят под руководством главного тренера сборной России Геннадия Капшая, вице-президента Союза ММА России, президента Омской федерации ММА Андрея Терентьева и начальника сборных команд России Владимира Дончака.

«Тренировки проходят два раза в день, что дает возможность поделить работу в два этапа. Первый этап на ударную технику, второй этап на борьбу. Отмечу, что основная цель тренерского штаба на данных сборах — проработать все основные ошибки спортсменов, которые мы могли совершить», - рассказал Иван Веретенников.

Спортсмен тренируется под руководством лицензированного тренера Союза MMA России, вице-президента Псковской областной федерации ММА Андрея Ткаченко и старшего тренера сборной ММА Псковской области Павла Ершова.