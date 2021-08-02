Спорт

Российскому судье доверили работу на матче за Суперкубок УЕФА

Российский судья Сергей Карасев обслужит матч за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщает сайт ассоциации. 42-летнему Карасеву доверили встречу между «Челси» и «Вильярреалом» — игра между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы по итогам минувшего сезона пройдет 11 августа в Северной Ирландии.

Как отмечает «Лента.ру», помогать Карасеву будут его соотечественники Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Четвертым арбитром назначен белорусский специалист Алексей Кульбаков. Обеспечивать работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут немец Марко Фритц, поляк Павел Гин и Массимилианно Иррати из Италии.

Карасев обслуживает матчи международного уровня с 2009 года. В частности, он работал на трех матчах минувшего чемпионата Европы.