Спорт

Более 40 атлетов со всей страны примут участие в силовых соревнованиях по воркауту в Пскове

Более 40 атлетов со всей страны примут участие во всероссийских силовых соревнованиях по воркауту Workout Games Pskov 2021, которые состоятся в Пскове 28 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Областной центр на соревнованиях представят спортсмены спортивного движения «Street Workout Псков». Участники будут соревноваться на двух этапах: силовом и на выносливость. Лучших ждет звание «Победитель всероссийских соревнований по воркауту» по дисциплине Workout Games или по силовому воркауту.

Почетным гостем мероприятия станет президент федерации воркаута России Максим Попов.

Всероссийские соревнования по воркауту пройдут в рамках проекта «Street Workout - сообщество твоего развития» с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и проектного офиса «Команда 2018».

Организаторы соревнований: спортивное движение «Street Workout Псков», проектный офис «Команда 2018», федерация воркаута России. Призовой фонд соревнований составляет 100 тысяч рублей.

Соревнования пройдут на воркаут-площадке по адресу: Псков, улица Воеводы Шуйского, 9. Начало мероприятия в 11.00.