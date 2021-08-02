Спорт

В Пскове пройдет фестиваль уличного спорта

В следующую субботу, 14 августа, Псковский городской молодежный центр проведет фестиваль уличного спорта, который будет включать в себя два мероприятия – игру в пляжный любительский волейбол для смешанных команд и игру в стритбол.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей м городском молодежном центре, состав команды для любительского волейбола – 1 парень и 1 девушка. В игре по стритболу команда должна состоять из трех человек.

Стать участниками игр смогут первые 8 зарегистрировавшихся команд по каждому направлению. Состязания пройдёт в «Pskov Wake Park» (ул. Яна Райниса, 41Б). Начало в 11:00.

Победители получат памятные призы от организационного комитета.