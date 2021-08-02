Спорт

Российская сборная по художественной гимнастике завоевала серебро Олимпиады

Сборная России по художественной гимнастике стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в групповом многоборье, сообщает ТАСС

Российскую команду представляли Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова. Суммарно за два упражнения (с пятью мячами, с тремя обручами и с двумя парами булав) они набрали 90,400 балла. Позднее команда России подала протест, который был удовлетворен. Российским гимнасткам добавили 0,300 балла, их итоговый результат - 90,700 балла.

Первое место заняла команда Болгарии (92,100), третьей стала сборная Италии (87,700).

Российская команда по ходу соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде несколько раз подавала протест - четыре раза по ходу индивидуального многоборья, при этом был удовлетворен лишь один протест Арины Авериной в упражнении с булавами, и два раза в групповом многоборье, где также был удовлетворен только один протест в упражнении с тремя обручами и с двумя парами булав.

В субботу россиянка Дина Аверина не смогла завоевать золотую медаль Олимпиады в индивидуальном многоборье, став второй. Золото получила представительница Израиля Линой Ашрам, бронза досталась белоруске Алине Горносько. Еще одна россиянка Арина Аверина заняла четвертое место. С 2000 года россиянки неизменно выигрывали на Олимпийских играх как индивидуальное, так и групповое многоборье.

Сборная России, завоевавшая 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые награды, занимает пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. На первой строчке располагается команда США (38-39-33), вторыми идут китайцы (38-31-18), третьими - японцы (27-14-17). Четвертое место занимает сборная Великобритании (21-21-22).