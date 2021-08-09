Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
За отмену пенсионной реформы
с чего начинается плитка
памятка - собираем ребенка в школу
Домоуправления должны «Псковэнергосбыту» более 70 млн рублей
волонтеры победы чтобы помнили
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё Спорт 09.08.2021 14:330 Псковский футболист забил свой первый гол в Германии 09.08.2021 14:330 Псковский футболист забил свой первый гол в Германии 08.08.2021 13:373 В Госдуме призвали улучшить психологию российских спортсменов в финале Олимпиады 08.08.2021 09:390 Российская сборная по художественной гимнастике завоевала серебро Олимпиады 06.08.2021 22:170 В Пскове пройдет фестиваль уличного спорта 06.08.2021 21:210 Более 40 атлетов со всей страны примут участие в силовых соревнованиях по воркауту в Пскове
 
 
 
Самое популярное 03.08.2021 18:3921 «Мама Рома» вышла боком 02.08.2021 16:162 Останки убитого ребенка нашли в Псковской области 02.08.2021 20:065 Опубликованы фото с места смертельного ДТП на Завеличье 02.08.2021 13:271 Псковская область попала в зону циклона «Гвидо» 06.08.2021 15:157 Сын известного псковского бизнесмена стал вице-губернатором Иркутской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Псковский футболист забил свой первый гол в Германии

09.08.2021 14:33|ПсковКомментариев: 0

Начинавший карьеру в ФК «Псков-747» 18-летний полузащитник Ярослав Михайлов, выступающий за «Шальке-04», забил гол в ворота «Филлинген» в матче 1/32 Кубка Германии.

Ярослав Михайлов / Фото: © Ralf Ibing / augenklick / firo Sportphoto / Global Look Press

Ярослав Михайлов появился на поле на 70-й минуте и отличился спустя девять минут. Этот гол стал дебютным для 18-летнего футболиста в составе «Шальке», пишет matchtv.ru.

Матч завершился со счетом 4:1. В предстоящем сезоне команда будет выступать во второй Бундеслиге.

Теги: #футбол #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к инициативе разрешить коллекторам взыскивать с граждан долги за услуги ЖКХ?
В опросе приняло участие 560 человек
09.08.2021, 15:020 Лукашенко пообещал «очень скоро» уйти с поста президента Белоруссии 09.08.2021, 14:560 Ремесленная ярмарка в Пскове будет работать до конца сентября 09.08.2021, 14:330 Псковский футболист забил свой первый гол в Германии 09.08.2021, 14:251 Пьяного водителя скутера без госномеров задержали в Себежском районе
09.08.2021, 14:171 Две трети россиян видят в основе влияния России военную мощь 09.08.2021, 14:150 «Постскриптум»: Снижение политической активности и рост цен. ВИДЕО 09.08.2021, 14:023 Суд отменил регистрацию Шлосберга кандидатом в депутаты Госдумы 09.08.2021, 13:580 Псковичи могут увидеть видеожурнал об отъезде Пушкина «…в тень лесов тригорских»
09.08.2021, 13:440 Теплый день без осадков ожидается в Псковской области 10 августа 09.08.2021, 13:260 Полмиллиона рублей долга вернул пскович после ареста автомобиля 09.08.2021, 13:140 Великолучанин украл телефон из корзины в супермаркете 09.08.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
09.08.2021, 12:590 Более 60 млн рублей направили на подготовку школ Псковской области к 1 сентября 09.08.2021, 12:460 В Псковской области разыскивают сбежавшего из московского изолятора убийцу «колбасного короля» 09.08.2021, 12:431 Минобрнауки рекомендует перевести непривитых студентов на удаленку 09.08.2021, 12:372 Самовольно оставившего воинскую часть великолучанина нашла полиция
09.08.2021, 12:360 «Она была хуже Гитлера»: в суде огласили показания гдовича, пережившего концлагерь 09.08.2021, 12:250 Ольга Кормухина примет участие в праздничном концерте к 77-летию Псковской области 09.08.2021, 12:171 Конструктор пакетного предложения от «Ростелекома»: теперь каждый может создать свой идеальный тариф 09.08.2021, 12:130 «Распороли живот, вытащили младенца»: псковичка в суде рассказала об ужасах концлагеря
09.08.2021, 12:100 «Постскриптум»: Снижение политической активности и рост цен 09.08.2021, 12:070 Дороги к школам и больницам продолжают ремонтировать в Псковской области 09.08.2021, 11:534 Ученые оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19 09.08.2021, 11:430 В Псковской области археологи продолжают поиски города времен Ярослава Мудрого
09.08.2021, 11:360 Родственники убитого нацистами в Пскове Виктора Храмова выступили в суде 09.08.2021, 11:331 Еще пять человек скончались от коронавируса в Псковской области 09.08.2021, 11:201 Четыре человека пострадали в ночном ДТП в Пскове 09.08.2021, 11:081 Прокуратура попросила суд признать факт геноцида советских граждан в Псковской области
09.08.2021, 10:540 Организатора канала незаконной миграции из Белоруссии осудили в Псковской области 09.08.2021, 10:450 Два великолучанина украли стеклопакеты из подъезда 09.08.2021, 10:390 Пять человек заблудились в псковских лесах за выходные 09.08.2021, 10:340 Псковские молодые семьи смогут отправиться на образовательный пикник
09.08.2021, 10:181 В Пскове проходит судебное заседание о признании геноцидом преступлений нацистов в регионе 09.08.2021, 10:130 Водитель «Лады Приоры» не уступил дорогу пешеходу в Великих Луках 09.08.2021, 10:111 Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией 09.08.2021, 10:050 При столкновении автомобилей в центре Пскова пострадали две женщины
09.08.2021, 09:532 В Пскове водитель «Ауди» сбил юного велосипедиста 09.08.2021, 09:500 Росгвардия задержала нетрезвого водителя в Новосокольниках 09.08.2021, 09:470 Баня сгорела в Псковском районе из-за неправильного использования печи 09.08.2021, 09:370 Росприроднадзор планирует увеличить экологические штрафы в десятки раз
09.08.2021, 09:300 Россияне поделились своими способами борьбы с выгоранием на работе 09.08.2021, 09:251 Каждый пятый россиянин собирается закончить работать до 55 лет 09.08.2021, 09:246 Умер правозащитник Сергей Ковалев 09.08.2021, 09:200 В «Псковских теплосетях» рассказали об электрогазосварщике с 20-летним стажем
09.08.2021, 09:190 Человек погиб при пожаре в Псковском районе 09.08.2021, 09:170 Завод в Пскове изготавливает металлоконструкции по техзаданию или эскизу 09.08.2021, 09:140 Россия возобновила полеты на египетские курорты 09.08.2021, 09:000 50 нетрезвых водителей выявили в Псковской области за неделю
09.08.2021, 08:450 Псковская область занимает 72 место в России по доступности бензина для населения 09.08.2021, 08:290 Дождевые тучи «оккупируют» Северо-Запад России – синоптики 09.08.2021, 08:131 Цены на доставку овощей по России хотят снизить 09.08.2021, 07:553 Врач рассказала, когда может развиться «постковидный синдром»
09.08.2021, 07:380 Россияне начали экономить на ритуальных услугах 09.08.2021, 07:201 В ОНФ предложили передавать таможенный конфискат малоимущим 09.08.2021, 07:003 На улицах Пскова появились 18 музейных баннеров с QR-кодами 08.08.2021, 22:010 В деревне Толбица смонтировали понижающий понтонный причал
08.08.2021, 21:380 Псковичка просит решить вопрос с освещением в районе Завокзалья 08.08.2021, 21:160 Минобрнауки не требует обязательной вакцинации студентов от COVID-19 08.08.2021, 20:441 ГИБДД запустила рейды по выявлению нелегально тюнингованных автомобилей 08.08.2021, 20:252 Диетолог дала советы любителям арбуза
08.08.2021, 20:030 Смена лидеров в рамках Псковского детского форума стартует 9 августа 08.08.2021, 19:420 Курс биткоина преодолел отметку в 45 тысяч долларов 08.08.2021, 19:200 В МЧС рекомендуют псковичам купить дымовые извещатели и огнетушители 08.08.2021, 19:000 Аналитики подсчитали средние расходы на свадьбу этим летом
08.08.2021, 18:374 Карантин по бешенству введен в Новосокольническом районе 08.08.2021, 18:200 Спасатели нашли заблудившуюся в порховском лесу женщину 08.08.2021, 18:010 Эстония решила усилить контроль на границе из-за мигрантов из Белоруссии 08.08.2021, 17:400 Ремонт улицы Чехова в Пскове начнется 11 августа
08.08.2021, 17:191 Врач рассказала, как диагностировать «постковидный синдром» 08.08.2021, 16:550 Жилой дом сгорел в Новоржеве 08.08.2021, 16:443 В Куньинском районе перевернулся «Ленд Ровер», пострадала семья с детьми 08.08.2021, 16:202 До 27 градусов тепла и грозы прогнозируют псковские синоптики 9 августа
08.08.2021, 15:580 Два автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Пскова. ФОТО 08.08.2021, 15:460 «Тойота» загорелась на улице Владимирской 08.08.2021, 15:311 Видеофакт: Что с газоном? 08.08.2021, 15:023 В ВОЗ допускают обозначение новых штаммов коронавируса названиями созвездий
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.