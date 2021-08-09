Спорт

Псковский футболист забил свой первый гол в Германии

Начинавший карьеру в ФК «Псков-747» 18-летний полузащитник Ярослав Михайлов, выступающий за «Шальке-04», забил гол в ворота «Филлинген» в матче 1/32 Кубка Германии.

Ярослав Михайлов / Фото: © Ralf Ibing / augenklick / firo Sportphoto / Global Look Press

Ярослав Михайлов появился на поле на 70-й минуте и отличился спустя девять минут. Этот гол стал дебютным для 18-летнего футболиста в составе «Шальке», пишет matchtv.ru.

Матч завершился со счетом 4:1. В предстоящем сезоне команда будет выступать во второй Бундеслиге.