Спорт

Старший тренер сборной Петербурга провел занятия для каратистов из Гдовского района

Старший тренер сборной Петербурга, неоднократный победитель европейских и мировых соревнований по карате и контактным единоборствам Вячеслав Вологжанин провел тренировки для юных каратистов из Гдовского района. Об этом сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Граждане Гдовского края» в соцсети «ВКонтакте»

На спортивной базе «Дубно» юные мастера единоборств, воспитанники тренеров Вячеслава Белова и Александра Садкова занимались под руководством Вячеслава Вологжанина в минувшие выходные.

Заслуженный петербургский мастер откликнулся на приглашение поработать ребятами несмотря на травму, полученную недавно на киносъемках (Вячеслав Вологжанин — известный каскадер).

«В течение двух дней ребята занимались очень много, они по семь-восемь часов, совершенствуясь в дисциплине кумите – отрабатывали ударную, бросковую и защитную технику, все то, что требуется для победы именно в поединках», – рассказал Вячеслав Белов.

В середине сентября шестеро гдовских бойцов в составе региональной команды отправятся в Анапу на XIII открытые всероссийских юношеских игр боевых искусств. Как пояснил Вячеслав Белов, до этой поездки намечены еще одни насыщенные учебно-тренировочные занятия – с 4 по 5 сентября в Пскове мастер-класс для сборной области проведет известный единоборец, старший тренер сборных Москвы и России Михаил Водолазов.