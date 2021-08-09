Спорт

Площадка для занятий единоборствами появится в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель региональной Федерации бокса Артур Акавов обсудили создание в Пскове площадки для занятий единоборствами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников напомнил, что сразу после избрания на пост председателя федерации он обсуждал с Артуром Акавовым необходимость определить ключевые и перспективные направления для развития бокса в регионе. Со своей стороны губернатор пообещал, что власти окажут необходимую поддержку, а также помогут наладить взаимодействие с потенциальными спонсорами из предпринимательского сообщества. Михаил Ведерников подчеркнул, что этот вид спорта востребован у жителей региона. В настоящее время боксом занимается порядка 1,2 тыс. человек, из которых более 50 — девушки и женщины.

Артур Акавов согласился, что бокс в регионе, действительно, привлекает все больше людей. В связи с этим чрезвычайно остро, по его словам, стоит вопрос появления новых тренировочных площадок. В качестве места для нового зала рассматриваются помещения на улице Ротной, где ранее размещалась областная типография. Их площадь — более 1 тысячи квадратных метров.

Артур Акавов представил проект будущего спортивного зала и рассказал, что активисты уже провели субботник, чтобы очистить захламленные помещения от мусора. «Времени хватит всем. Продумали все совместно. Территория очень хорошая, но требует вложений. Зал будет направлен именно на профессиональную подготовку спортсменов», — заверил Артур Акавов. Он обратил внимание, что согласно проекту в зале будет специализированная зона для кроссфита, чтобы усилить уровень физической подготовки.

Участники встречи обсудили, какие работы требуется провести в помещении, чтобы подготовить зал к работе. «Очевидно, что такое место нужно и для спортсменов, и для любителей, чтобы была возможность заниматься. Я вас готов поддержать», — отметил губернатор. Глава региона поручил доработать проект и добавил, что из областного бюджета выделят 10 миллионов рублей на проведение ремонтных работ.

Президент федерации поблагодарил губернатора за принятое решение, подчеркнув, что такая тренировочная площадка будет востребована среди спортсменов. «Мы все очень ждем этот зал, ребята прямо воспряли духом», — сказал Артур Акавов.

Глава региона также поинтересовался, как много площадок для профессиональных тренировок в муниципальных образованиях. Артур Акавов сообщил, что в регионе есть 12 специализированных боксерских залов. Михаил Ведерников поручил отработать с профильным комитетом те меры поддержки, которые необходимо предусмотреть в первую очередь для развития этого вида спорта на местах.

Кроме того, Артур Акавов поделился своим взглядом на то, как должен быть организован и проведен ежегодный турнир класса А по боксу, который был бы посвящен памяти 6-ой роты. «Мастерский турнир — это та планка, на которую равняются многие регионы», — подчеркнул спортсмен.

Глава региона поддержал эти предложения. «Должно быть такое мероприятие, которое подведет итог годовой работе и даст возможность спортсменам у себя в регионе поучаствовать в соревновании высокого уровня, поднять качество своей подготовки», — заметил Михаил Ведерников.

Напомним, Артур Акавов — российский боксер в средней весовой категории, победитель многих международных турниров, мастер спорта России, член спортивного общества «Динамо». На всероссийских соревнованиях представлял Псков. Обладает титулами чемпиона Европы и интернационального чемпиона мира по версии WBO.