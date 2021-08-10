Спорт

Сбер разместил изображения российских олимпийцев в своих офисах по всей стране

В рамках проекта «Российские истории» Сбер разместил изображения российских спортсменов — победителей и призеров Олимпиады в Токио — на ТВ-панелях в своих офисах и на билбордах по всей стране. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

В банке отметили, что эти позитивные образы напоминают клиентам банка о силе воли, стойкости и целеустремленности российских олимпийцев, сумевших показать великолепные результаты в сложных условиях. В акции представлены такие дисциплины, как спортивная и художественная гимнастики, борьба, стрельба, синхронное плавание и другие. Идею уже поддержали звезды мировой художественной гимнастики, серебряные призеры Олимпиады — сестры Дина и Арина Аверины. Также СберПервый предложил спортсменкам сотрудничество — сделал пас от первых первым.

«Опрос, который ВЦИОМ проводил накануне Олимпиады, показал, что 97% россиян не могут назвать ни одного российского участника игр в Токио. Мы решили, что это несправедливо и мы хотим помочь повысить узнаваемость наших олимпийцев. У Сбера есть проект "Российские истории", который рассказывает в рекламе о героях среди нас — и наши спортсмены как раз такие герои, мы благодарны, что можем рассказать стране об их историях успеха и мотивировать людей на новые победы, не только в спорте — в жизни»,- пояснил старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.

«Российские истории» — это проект Сбера, рассказывающий о людях и героях среди нас, рассказали в банке. О тех, кто заботится о других, порой даже жертвуя собой. О людях, благодаря которым жители России уверены в своем будущем, которые вдохновляют. На странице проекта любой желающий может поделиться вдохновляющей историей об известных ему героях, достойных того, чтобы о них узнала вся страна.