Спорт

Псковский магазин объявил о ликвидации всей продукции под брендом Nike

Магазины «ЛИГА» в Пскове объявляют о полной ликвидации всей продукции под брендом Nike. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации магазина.

Акция будет действовать один месяц — до 12 сентября. «Такого больше не будет! Освобождаем все магазины», - отметили в администрации магазина.

Предусмотрены скидки для всех покупателей до 60%:

на кроссовки и шлепанцы – 40%,

бутсы, мячи и товары для футбола – 50%,

сумки, рюкзаки и кошельки – 40%,

куртки, костюмы, брюки, футболки, топы и шорты – 50%,

шапки, кепки, гетры и носки – 60%.

Кроме того, для посетителей магазина подготовили эксклюзивное предложение: остатки бренда Armani EA7 продают со скидкой 70%.

В Пскове магазины «ЛИГА» располагаются по следующим адресам:

Октябрьский проспект, 36 (гостиница «Октябрьская»). Режим работы с 10.00 до 19.00,

улица Коммунальная, 41а (ТЦ «Империал»). Режим работы с 10.00 до 20.00.

Подробности об акции можно узнать в социальных сетях сетях «Инстаграм» и «ВКонтакте».