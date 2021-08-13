Псковский магазин объявил о ликвидации всей продукции под брендом Nike

Магазины «ЛИГА» в Пскове объявляют о полной ликвидации всей продукции под брендом Nike. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации магазина.
Акция будет действовать один месяц — до 12 сентября. «Такого больше не будет! Освобождаем все магазины», - отметили в администрации магазина.
Предусмотрены скидки для всех покупателей до 60%:
Кроме того, для посетителей магазина подготовили эксклюзивное предложение: остатки бренда Armani EA7 продают со скидкой 70%.
В Пскове магазины «ЛИГА» располагаются по следующим адресам:
Подробности об акции можно узнать в социальных сетях сетях «Инстаграм» и «ВКонтакте».