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Спорт

Псковская школа боевых искусств приглашает на занятия детей и взрослых

17.08.2021 11:00|ПсковКомментариев: 0

Спортивная федерация карате города Пскова и школа боевых искусств «Будокан "Атэми"» приглашают псковичей всех возрастов на занятия в секцию карате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной федерации.

Фото здесь и далее: Школа боевых искусств «Будокан "Атеми"».

Встать в ряды спортсменов смогут как дети, так и взрослые, даже те, кто раньше был далек от карате и спорта. Набор в секцию карате проходит по трем большим направлениям:

  • группа начального физического развития для детей от 3 до 5 лет;
  • спортивные группы карате для детей от 6 до 17 лет;
  • группы для взрослых старше 18 лет, без опыта занятий боевыми искусствами.

Самых юных каратистов ожидают занятия по общей физической подготовке, растяжка, игровые тренировки и подводящие упражнения к карате. Основной упор в этой группе делается на воспитание ребенка, привлечение его к занятиям физической культурой и спортом, дисциплине и уважении к старшим.

В спортивных группах карате (для детей от 6 до 17 лет) ребята начинают знакомство с карате с самых азов. В рамках тренировок спортсмены осваивают две дисциплины – это кумите (спортивный поединок) и ката (формальные комплексы упражнений). Именно по этим двум основным дисциплинам в дальнейшем они будут выступать на соревнованиях, которых в календаре федерации достаточно много. Спортсмены участвуют как в домашних, так и в выездных соревнованиях, в которых смогут выступают как новички, так и опытные спортсмены.

«Помимо спортивного направления (соревнования, спортивные разряды и звания), карате является боевым искусством, в котором чтят традиции. В нашей секции карате все сдают экзамены на пояса от белого до черного. Благодаря экзаменам сами дети и их родители будут видеть прогресс занятий на тренировках. Пояса в карате являются своеобразными точкам контроля и стимулом для занятий детей», - отметили в федерации карате.

Занятия в секциях начнутся уже 1 сентября в спортивных залах клуба «Будокан "Атэми"» по адресам: улица Михайловская, 1 (клуб карате «Будокан "Атеми"») и улица Юбилейная, 45 (фитнес клуб «Dream Way»)

Немного позже, 1 октября, у псковичей появится возможность заниматься в секции карате в новом зале на улице Труда, 50а (ТЦ «Звездный»). Сейчас зал активно готовят к открытию в рамках реализации проекта «Сильный от 3-х до бесконечности. Школа карате для всей семьи» при поддержке Фонда президентских грантов. Помимо групп начального физического развития и спортивных групп карате, здесь смогут тренироваться и взрослые, у кого нет опыта занятий боевыми искусствами и спортом в целом.

Занятия в «группе 18+» будут направлены, прежде всего, на поддержание и укрепления здоровья горожан. Каждый, кто придет в эту группу, найдет что-то для себя: боевое искусство карате, физическую подготовку, растяжку, а также экзамены на пояса и соревнования по желанию. «Начать заниматься никогда не поздно. Не играет никакой роли возраст, физическая форма и пол. Желание развиваться и двигаться вперед - это главное», - подчеркнули в федерации карате.

«В нашей секции карате вас ждут интересные тренировки, соревнования, аттестация на пояса, летний лагерь и, конечно, новые друзья и много эмоций!» - добавили в федерации.

Более подробную информацию можно получить в социальных сетях федерации карате или по телефону +7 (911) 360-23-25 (руководитель федерации Антон Потебня).

Теги: #спорт #дети #карате #развитие
Источник: Псковская Лента Новостей
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