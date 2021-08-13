Спорт

«День спорта с Росгвардией» прошел в Пскове

Псковские росгвардейцы приняли участие в турнире по подтягиванию на перекладине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Мероприятие состоялось в рамках ведомственной акции «День спорта с Росгвардией», приуроченной к всероссийскому Дню физкультурника. В соревнованиях приняли участие шесть команд, представляющих подразделения управления.

Первое место заняла команда аппарата управления, «серебро» завоевали сотрудники СОБР, «бронзу» получила команда ОМОН-1. Победителей и призеров наградили грамотами.