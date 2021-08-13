Спорт

Сотрудники наркоконтроля провели для псковичей онлайн-зарядку

Жителям Псковской области предлагают присоединиться к онлайн-зарядке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УКОН УМВД России по региону.

14 августа в России отметят День физкультурника. «В преддверии праздника УМВД России по Псковской области желает всем жителям региона вести здоровый образ жизни. А сотрудники УКОН УМВД России по Псковской области предлагают не откладывать эту идею на завтра и уже сегодня поучаствовать вместе с ними в онлайн-зарядке со стражем порядка», - рассказали в ведомстве.

Комплекс упражнений специально подготовили сотрудники регионального наркоконтроля и волонтеры антинаркотического движения.