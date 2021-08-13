Спорт

Жириновский рассказал, когда россияне будут меньше болеть

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский поздравил всех с днем физкультурника. «Этот праздник хорош тем, что воспевает не достижения в большом спорте - хотя и это важно - а именно массовый спорт», - написал он в своем телеграм-аккаунте.

«Во всех населенных пунктах страны нужно занять все свободные площади под простые спортивные объекты. В каждом дворе должно быть баскетбольное кольцо, стол для пинг-понга, сетка для волейбола и бадминтона. Чтобы не было вопросов, чем заняться в свободное время. Пойдем поиграем в футбол, в настольный теннис, покатаемся на коньках», - предложил политик.

Спорт должен быть максимально доступен для всех граждан, подчеркнул он. «Тогда здоровье нации будет гораздо лучше, будем меньше болеть», - заявил Жириновский.