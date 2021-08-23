Спорт

Сильный от трех до бесконечности. Школа карате для всей семьи

«Сильный от 3-х до бесконечности. Школа карате для всей семьи» – это не просто девиз. Это именно идея, с которой Псковская областная общественная организация, школа боевых искусств «Будокан "Атэми"» работала в рамках подготовки проекта на предоставление субсидии из Фонда президентских грантов.

О том, что уже удалось сделать в рамках гранта и что ожидает псковских любителей карате в ближайшем будущем, Псковской Ленте Новостей рассказал руководитель школы боевых искусств «Будокан "Атэми"» Антон Потебня.

Фото здесь и далее: Школа боевых искусств «Будокан "Атэми"».

«Началось все с идеи, и дальше вокруг этой идеи мы начали строить свой проект. Подготовка и написание проекта – дело непростое. Сбор информации, юридические тонкости, описание проблематики и пути решения... После того, как мы подготовили проект и отправили на экспертизу, нам оставалось только ждать. Когда на портале президентских грантов мы увидели слова: "Поздравляем, вы стали победителем конкурса", то поверили в это не сразу», – поделился руководитель клуба карате «Будокан "Атэми"» Антон Потебня.

Одна из самых больших проблем Пскова - проблема с инфраструктурой, отметили в школе боевых искусств. В спальных районах города не хватает спортивных объектов для того, чтобы дети могли самостоятельно после школы ходить на занятия спортом. Взрослые также вынуждены куда-то ехать для поддержания активного образа жизни. Такие перемещения отнимают очень много сил и энергии, и, учитывая темп жизни современного человека, иногда становятся непреодолимым препятствием для регулярных занятий спортом.

По словам руководителя школы боевых искусств «Будокан "Атеми"» Антона Потебни, основной задачей, которую клуб единоборств решает в рамках реализации проекта, стал спортивный зал в шаговой доступности.

«Уже сейчас можно сказать, что это получилось. Было найдено помещение в ТЦ "Звездный" (улица Труда, 50а, 3 этаж). Локация помещения очень удачная: новый зал будет находится в центре разрастающегося района Запсковья, и к нему можно подойти с разных сторон. Дети после школы (или до школы, для тех кто учится во вторую смену) смогут без проблем добраться до спортивного зала. Мамам с малышами не нужно пользоваться такси или общественным транспортом, чтобы привести ребенка на занятия, а взрослые после работы смогут посещать занятия рядом со своим домом, не тратя время на дополнительные передвижения», - подчеркнул Антон Потебня.

Благодаря субсидии, выделенной из Фонда президентских грантов, а также софинансированию областной общественной организации, школы боевых искусств «Будокан "Атеми"», на реализацию проекта направят больше 2,3 миллиона рублей. Среди самых весомых статей расхода - аренда спортивного объекта, приобретение напольного покрытия татами и оснащение спортивного зала всем необходимым инвентарем, оборудованием и тренажерами для занятий.

Следующей задачей в рамках реализации проекта станет организация работы спортивных групп.

Скоро начнут свою работу спортивные группы для каратистов разного возраста.

Группа для детей 3-4 лет

Цель занятий в этой группе - сформировать у ребенка представление о спорте, познакомить его с подводящими физическими упражнениями и привить интерес к карате. Ребенок разовьет соревновательный дух и воспитает характер.

Группа для детей 5 лет

Здесь все уже намного серьезней - ребенок не просто проходит физическую подготовку. В нем закладывается фундамент именно для карате. Юные спортсмены изучают первые специальные упражнения, удары и блоки, основы кумите. Уже в этом возрасте каратисты выходят на первые пробные выступления на соревнованиях.

Спортивные группы для детей с 6 до 17 лет

Внутри этой категории спортивные группы разделяются по возрастам. В каждой возрастной категории внимание уделяется отработке различных навыков и развитию качеств, необходимых спортсмену. Каратисты выступают на домашних и выездных соревнованиях, получают пояса и разряды. Они осваивают две основные дисциплины карате – это кумите (спортивный поединок) и ката (формальные комплексы упражнений). У спортсменов, которые учатся во вторую смену, есть возможность посещать утренние группы.



Группа 18+ (без подготовки)

Записавшиеся в эту группу псковичи смогут поддержать и укрепить свое здоровье. Каждый участник группы найдет что-то для себя: боевое искусство карате, физическую подготовку, растяжку, а также экзамены на пояса и соревнования по желанию. Начать заниматься никогда не поздно. Не играет никакой роли возраст, физическая форма и пол. Желание развиваться и двигаться вперед - это главное, отметили в школе боевых искусств.

В рамках проекта обучать спортсменов будут опытные дипломированные тренеры, имеющие большой опыт в работе с детьми и взрослыми. За плечами у наставников опыт организации тренировочного процесса и подготовка спортсменов к соревнованиям разного уровня.

Сейчас все формальности остались позади: школа закупила инвентарь и монтирует оборудование. Уже в сентябре организаторы проекта «Сильный от 3-х до бесконечности. Школа карате для всей семьи», приглашают псковичей посетить стены нового спортивного зала на улице Труда, 50. Название проекта отражает главную миссию школы «Будокан "Атеми"» – прививать любовь к карате у горожан самого разного возраста.

Подробную информацию можно получить в социальной сети федерации карате или по телефону +7 (911) 360-23-25 (руководитель федерации Антон Потебня).

Екатерина Мазепина