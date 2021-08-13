Спорт

Аленичев и другие ветераны «Спартака» выступили против владельца клуба

Бывшие игроки «Спартака» Евгений Ловчев, Дмитрий Аленичев, Егор Титов и другие ветераны написали открытое письмо президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову. Ветераны посчитали, что владелец «Спартака» и акционер «Лукойла» Леонид Федун «позорит многолетнюю историю клуба, а также вызывает негодование болельщиков наряду с насмешками и издевательствами чужих», передает «Лента.ру». По мнению спортсменов, Федун впустую тратит деньги компании, проводя бездумную трансферную политику и почти каждый сезон меняя главного тренера. Ветераны поставили в пример руководство московского ЦСКА, которое при том же уровне финансов добилось за 16 лет многократных побед в чемпионате России и успешного выступления в еврокубках.

В этом сезоне «Спартак» возглавил португальский тренер Руй Витория, сменив на этом посту немца Доменико Тедеско, проработавшего в клубе с 2019-го. Кроме того, по ходу нынешнего сезона клуб покинул спортивный директор Дмитрий Попов, заявивший о разногласиях с руководством в вопросах трансферной политики и формирования состава.

Напомним, воспитанник псковского футбола Дмитрий Аленичев — один из самых титулованных российских футболистов.