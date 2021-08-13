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Спорт

Великолучанин тренируется в США под руководством известного в мире боксера

15.08.2021 18:48|ПсковКомментариев: 1

Великолучанин Мухаммад Шехов лично тренируется под руководством одного из известных профессиональных боксеров в мире, экс-чемпиона мира по версии WBO, чемпиона в полусреднем весе Антонио Диаса в Америке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область» Олег Лаптев.

Фото: newmanstudiomx

Семья Антонио Диаса знаменита в мире бокса. Его брат Джоэл Диас — известный тренер по боксу и бывший чемпион мира по версии IBF, он считается одним из лучших тренеров в мире.

Антонио Диас среди своих 11 защит титула выиграл таких чемпионов, как Кори Спинкс, Иван Робинсон, Микки Уорд, Ахмед Сантос и Омар Габриэль Вайс.

«Уровень задан очень высокий. Как приятно, когда ты лично знаешь одного из известных профессиональных боксеров Псковской области и России, который еще и тренируется под руководством таких именитых людей. Вот он, настоящий уровень», - написал Олег Лаптев.

Теги: #великие луки #бокс #Псковская область #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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