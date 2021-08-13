Спорт

Псковичка завоевала медаль на первенстве мира по стрельбе из лука

Псковичка завоевала медаль на первенстве мира по стрельбе из лука. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

Скриншот из видеотрансляции соревнований

Соревнований прошли в Вроцлаве в Польше. В состав спортивной сборной команды России вошли спортсмены из Псковской области мастера спорта России Ника Снеткова и Егор Быстров, а также кандидат в мастера спорта Милана Мурзина.

В командном зачете среди юниорок Ника Снеткова завоевала серебряную медаль. «Поздравляем спортсменку и тренера Виталия Андреева!» - добавили в Центре спортивной подготовки.

Трансляцию командного женского финала можно посмотреть по ссылке.