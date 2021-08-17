Спорт

Псковичка Александра Васильева завершила тренировочные сборы перед Паралимпиадой

Спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области, мастер спорта России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александра Васильева поделилась фотографиями с последнего сбора перед Олимпийскими играми. Снимки размещены в инстаграм-аккаунте спортсменки.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Александры Васильевой

«Вот и финальный сбор перед токийскими играми подошел к концу. Всем спасибо!» - написала спортсменка.

Напомним, Александра Васильева выступит на Летних Паралимпийских играх в Токио, которые пройдут на Японском национальном стадионе с 24 августа по 5 сентября.

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Видео: инстаграм-аккаунт Александры Васильевой