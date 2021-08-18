Спорт

Пскович Александр Матвеев занял третье место на чемпионате России по гребному спорту

Пскович Александр Матвеев занял третье место на чемпионате России по гребному спорту в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Соревнования в дисциплине «академическая гребля» прошли 13-17 августа. В них приняли участие спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области – мастера спорта России Александр Матвеев и Максим Бабаджанов.

«На дистанции 2000 м в классе "2хМА" (двойка парная) Александр Матвеев завоевал бронзовую медаль. Поздравляем спортсмена и тренера Сергея Юрьевича Матвеева с призовым местом!» - отметили в центре спортподготовки.