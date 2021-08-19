Профсоюз приглашает псковичей на тренировки по северной ходьбе

Псковский облсовпроф совместно с Добровольным физкультурным союзом приглашает всех желающих на тренировки по северной ходьбе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.
Проект направлен на работающих граждан в возрасте от 18 до 59 лет «как пропаганда здорового образа жизни и профилактика гиподинамии с помощью доступной каждому физической активности в виде северной ходьбы».
Участие в проекте предусматривает посещение теоретического занятия, трех бесплатных тренировок и участие в итоговом крупном соревновании, которое состоится 25 сентября.
Для участия в проекте необходимо:
«Тренировки и инвентарь бесплатные, взносы не взимаются!» - подчеркнули в пресс-службе облсовпрофа.
Как отметили в профсоюзе, команда Псковского облсовпрофа уже приступила к тренировкам и готовится к соревнованиям. Северная ходьба – принятая во всем мире практика по повышению здоровья. Инструкторы научат всех желающих правильной технике и необходимым навыкам.