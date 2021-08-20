Спорт

Великолукский велогонщик удостоен золотой и двух серебряных медалей чемпионата России

Великолукский велогонщик, заслуженный мастер спорта России Иван Макаров завоевал три награды чемпионата России по спорту глухих. Соревнования по велосипедному спорту - шоссе проходят в Калининграде, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Золотой медали Иван Макаров удостоен в гонке «критериум» на дистанции 60 км. «Серебро» спортсмен завоевал в групповой гонке на 100 км и в индивидуальной гонке на 30 км.

Отметим, Иван Макаров представляет Центр спортивной подготовки Псковской области. Тренирует его Александр Филиппов.