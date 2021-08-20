Спорт

Великолучане преодолеют более 5 тысяч километров, чтобы сыграть в футбол

Футбольный клуб «Луки-Энергия» отправился на очередной матч первенства России с «Читой». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в великолукском клубе, сегодня, 20 августа, в 9 часов утра на клубном автобусе команда убыла в Домодедово. Оттуда футболисты в 19:45 часов самолетом вылетят в Читу.

«Перелет продлится 6 часов 10 минут, за это время самолет преодолевает расстояние в 4736 километров. В аэропорт Кадала города Читы команда должна прибыть 21 августа в 8:05 по забайкальскому времени. Спустя 7 часов после прилета команды прозвучит стартовый свисток главного арбитра Романа Галимова из Улан-Удэ, который возвестит о начале матча», - сообщили в великолукском клубе.

Великолучане с читинцами в рамках предыдущего первенства России провели два матча, в которых оба раза победили хозяева. В Великих Луках «Луки-Энергия» выиграла со счетом – 3:0, в ответном поединке в Чите великолучане уступили – 0:1.