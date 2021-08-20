Спорт

В рамках празднования 120-летия поселка в Локне открыт новый пришкольный стадион

В Локне состоялось официальное открытие пришкольного стадиона, возведенного при поддержке компании «Газпром». Это событие стало ключевым мероприятием в рамках празднования 120-летия поселка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в церемонии открытия арены приняли участие заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, глава Локнянского района Нина Степанова, представители Псковского областного Собрания депутатов и жители муниципального образования.

Официальные лица поздравили спортсменов и жителей поселка с открытием современной многофункциональной физкультурной площадки.

В этот день на стадионе прошли показательные выступления начинающих спортсменов и соревнования. Школьники состязались в беге на дистанции 60 метров. Кроме того, состоялись товарищеские встречи по волейболу и баскетболу.

Накануне открытия стадиона учителя и работники Локнянской средней школы провели субботник по благоустройству прилегающей к спортивному комплексу территории.

Напомним, всего в 2021 году в регионе по программе компании «Газпром» построено 11 пришкольных стадионов. Их возведение стало возможно благодаря договоренностям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством кампании «Газпром». Ранее Глава региона принял участие в открытии многофункциональных спортивных площадок в Пскове, Дновском, Стругокрасненском и других районах.

Отметим, в рамках празднования юбилея поселка в Локнянском культурно-досуговом центре организована выставка декоративно-прикладного творчества местных мастеров. Учреждением также подготовлена праздничная концертно-тематическая программа «Судьбой нам Родина дана». Вечером в муниципальном центре пройдет уличный кинопоказ.