Спорт

Футбольный матч с участием псковичей и великолучан пройдет без зрителей

В субботу, 21 августа, в Пскове состоится матч 10-го тура Юношеской футбольной лиги на Северо-Западе.

«После месячного перерыва берет старт второй круг турнира. Псковичи, юношеская команда ФК «Псков» 2006 года рождения, сразятся со сверстниками из Великих Лук, командой «Экспресс». Начало встречи на стадионе «Локомотив» в 11:00. Матч пройдет без зрителей», - сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе из областного центра.

Гости из Великих Лук после девяти туров имеют в активе 1 победу, 2 ничьи и 6 поражений. Они занимают девятое место в турнирной таблице. У псковичей двенадцать очков и шестая позиция.

Напомним, в матче первого круга, который проходил 23 мая в городе Великие Луки, победу одержал ФК «Псков» со счётом 2:1.