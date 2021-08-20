Спорт

Псковичка Наталья Спиридонова взяла «золото» на ЧМ по легкой атлетике в Кении

Псковская спортсменка Наталья Спиридонова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковский спорт». Соревнования проходят в столице Кении – Найроби.

«Весь Псков сейчас в Найроби с этой девчонкой. Если вы сейчас не смотрите эфир с ПМ-U20 то вы не Псков», - говорится в телеграм-канале. На финале соревнований Наталья Спиридонова взяла золотую медаль в прыжке в высоту, покорив высоту 1.91 с первой попытки.

Всего в финале приняли участие 13 спортсменок из России, Италии, Сербии, Кипра, Румынии, Бельгии, Эстонии, Франции и Швейцарии.

Напомним, в июле Наталья Спиридонова стала серебряным призером первенства Европы U20 в прыжках в высоту в Таллине.