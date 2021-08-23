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Спорт

Псковский спецназовец вошел в десятку сильнейших на «Гонке героев - 2021»

23.08.2021 16:40|ПсковКомментариев: 0

Сотрудник отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области вошел в десятку сильнейших по итогам «Гонки героев - 2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Экстремальный забег «Гонка героев-2021» прошел в минувшие выходные в Казани. Сотрудник отдела специального назначения показал отличное время и занял 7 место из 150 участников, завоевав право в дальнейшем участвовать в чемпионатах Европы и мира, отметили в региональном управлении ФСИН.

«Находясь в служебной командировке в Республике Татарстан, боец спецназа "Зубр" увидел объявление о предстоящей "Гонке героев" и, решив попробовать свои силы, подал заявку на включение себя в список участников. Дистанция гонки составила 8 километров 100 метров, на которых было устроено 25 препятствий», - рассказали в пресс-службе управления.

Всего в массовом старте приняло участие более полутора тысяч любителей экстрима, которые перед стартами разделились на несколько подгрупп. Участники преодолевали различные препятствия, среди которых было несколько рукоходов («Универсальный», «С веревками», «Кольца», «Кольца-Колеса», «Волна» и другие), а также препятствия, проверяющие силу духа спортсмена и его выносливость. В конце состязания каждый, кто не сошел с дистанции, смог покорить «Эверест», что оказалось еще сложнее из-за изнуряющей жары, подчеркнули в управлении ФСИН.

«Да, трасса была очень сложная, плюс температура воздуха достигла почти сорока градусов, но я, в первую очередь, доволен собой и тем, что преодолел дистанцию за 1 час 35 секунд и вошел в десятку сильнейших спортсменов», - поделился сотрудник спецназа «Зубр».

Участие в мероприятии для бойца ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области неслучайно: менее чем через месяц ему предстоит пройти квалификационные испытания на право ношения крапового берета среди сотрудников отделов специального назначения ФСИН России. «Гонка героев» – еще одна возможность проверить свои силы, пояснили в пресс-службе управления.

Теги: #спорт #ФСИН #соревнования
Источник: Псковская Лента Новостей
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