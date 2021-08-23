Спорт

Великолукские самбисты завоевали медали на соревнованиях в Тверской области

Великолукские самбисты завоевали медали на соревнованиях в Тверской области. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

Фото здесь и далее: «Луки.ру»

21 августа в Ржеве прошел региональный турнир по самбо, посвященный Дню российского флага. В мероприятии приняли участие 500 спортсменов из Тверской, Псковской, Московской, Новгородской, Смоленской, Оренбургской, Ленинградской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Великие Луки представляли три спортсмена СШОР «Экспресс». Первые места завоевали Михаил Размыслович (весовая категория до 65 кг) и Даниил Кадочников (до 42 кг), а спортсмен Семен Берюлев завоевал третье место в категории до 32 кг.

Тренирует спортсменов Андрей Симонов.