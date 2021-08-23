Спорт

Псковичи участвуют в XVI Летних Паралимпийских играх в Токио

Псковичи участвуют в XVI Летних Паралимпийских играх, которые сегодня, 24 августа, открылись в Токио. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в СКО «Русь», в состав делегации вошли шестикратный паралимпийский чемпион, почетный гражданин города Пскова Сергей Шилов в качестве тренера сборной по легкой атлетике и Александра Васильева в составе сборной по настольному теннису.

Как сообщает РИА Новости, церемония открытия Игр состоялась без зрителей. Российская команда вышла на парад спортсменов в рамках церемонии открытия под 28-м номером. Знаменосцами команды Паралимпийского комитета России (ПКР) стали 10-кратный чемпион мира по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Вдовин и двукратная чемпионка и трехкратный бронзовый призер Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта слепых Елена Паутова.

242 российских спортсмена примут участие в 19 видах спорта из 22, включенных в программу Паралимпийских игр в Токио.

Из-за санкций Спортивного арбитражного суда (СAS) российские атлеты будут выступать на Играх в Токио под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос» с тремя языками пламени белого, красного и синего цветов. На официальных церемониях, включая награждение, вместо гимна Российской Федерации будет звучать фрагмент из первого концерта Петра Ильича Чайковского для фортепиано с оркестром.