Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
собираемся в лес
праздники и свадьбы после бала
Акция к 1 сентября «Дети вместо цветов»
рассчитайся по порядку!
28 сентября Артур Руденко в Пскове
выбираем обогреватель
ТОП-11 детских секций в Пскове
Готовы к любым дискуссиям
памятка - собираем ребенка в школу
реализация нацпроекта «Здравоохранение»
конкурс - застройка Четырех углов
от Парома до Ивана
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Спорт 26.08.2021 11:071 Псковичка проиграла матч спортсменке из Таиланда на Паралимпиаде 26.08.2021 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Артуром Акавовым 26.08.2021 11:071 Псковичка проиграла матч спортсменке из Таиланда на Паралимпиаде 24.08.2021 22:040 Псковичи участвуют в XVI Летних Паралимпийских играх в Токио 23.08.2021 17:550 Великолукские самбисты завоевали медали на соревнованиях в Тверской области 23.08.2021 16:400 Псковский спецназовец вошел в десятку сильнейших на «Гонке героев - 2021»
 
 
 
Самое популярное 24.08.2021 16:3410 Юлия Пересильд рассталась с режиссером Алексеем Учителем 25.08.2021 16:410 Скончалась начальник оперативного отдела Псковской станции скорой медпомощи Елена Адамович 23.08.2021 10:270 Каждый день будет холоднее предыдущего — Тала Нещадимова 23.08.2021 20:540 Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в гостевом доме под Псковом 24.08.2021 10:142 Холодные ночи придут в Псковскую область
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Артуром Акавовым

26.08.2021 11:58|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость нового выпуска – руководитель федерации бокса Псковской области, чемпион Европы по версии WBO, чемпион мира по версии WBF, мастер спорта России, директор Псковского Ледового дворца Артур Акавов.

Областную федерацию бокса он возглавил чуть более месяца назад и сразу после избрания представил программу дальнейшего развития олимпийского и профессионального бокса в регионе. На каком уровне в нашем регионе бокс? Что надо сделать, чтобы он получил еще большее развитие? В каком состоянии находится инфраструктура для занятия боксом в Псковской области? Каково положение дел в Ледовом дворце? И как Артур Акавов относится к политизации спорта?

Об этом и многом другом с гостем побеседует Любовь Кузнецова.

Трансляция завершена.

Теги: #ледовый дворец #бокс #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В Госдуме предложили составить список одобренных смартфонов для учеников, чтобы положить «конец социальной розни». Как вы оцениваете идею о «телефонном равенстве» в школах?
В опросе приняло участие 170 человек
26.08.2021, 13:070 Выставка «Музейные маршруты России» открылась в Пскове 26.08.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 26.08.2021, 12:480 Предвыборную программу утвердили псковские единороссы 26.08.2021, 12:350 Новая схема телефонного мошенничества появилась в Псковской области
26.08.2021, 12:261 Антитеррористическую защищенность аэропорта планируют усилить в Пскове 26.08.2021, 12:160 «Сообразим на троих»: Предвыборные программы партий - раздача слонов и подарков, материализация духов  26.08.2021, 12:080 Третий этап XXVII конференции регионального отделения «Единой России» стартовал в Пскове 26.08.2021, 12:010 Еще двое жителей Псковской области умерли от COVID-19
26.08.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Артуром Акавовым 26.08.2021, 11:530 Тревожные сообщения в Росгвардию теперь можно передать из всех школ Псковской области 26.08.2021, 11:480 Молодой мотоциклист врезался в автомобиль в Великих Луках 26.08.2021, 11:350 Стала известна причина вызова пожарных в кафе на улицу Рокоссовского в Пскове
26.08.2021, 11:342 Жители Крестов пожаловались главе Пскова на неблагоустроенные дворы 26.08.2021, 11:250 В Пскове бездомный ударил знакомого в живот и получил реальный срок 26.08.2021, 11:150 Задымление произошло в кафе на улице Рокоссовского в Пскове 26.08.2021, 11:090 «Беседка»: Артур Акавов о псковском боксе, Ледовом дворце и политизации спорта
26.08.2021, 11:071 Псковичка проиграла матч спортсменке из Таиланда на Паралимпиаде 26.08.2021, 10:590 Подросток совершил серию краж из частных домов в Великих Луках 26.08.2021, 10:430 Досудебное решение налоговых споров обсудят на публичных слушаниях в Пскове 8 сентября 26.08.2021, 10:294 Известный певец Артур Руденко выступит в Пскове 28 сентября
26.08.2021, 10:173 Елена Киселык покинула пост зампредседателя областного комитета по здравоохранению 26.08.2021, 10:050 Выгодный сентябрь: «Стройбаза на Алмазной» приглашает сэкономить на покупках 26.08.2021, 09:563 Фестиваль народа сето в Псковской области пройдет онлайн 26.08.2021, 09:420 Курение стало причиной пожара в жилом доме в Великолукском районе
26.08.2021, 09:350 Пожилая женщина заблудилась в плюсском лесу 26.08.2021, 09:311 В Эстонии началась регистрация кандидатов в президенты 26.08.2021, 09:184 В России предложили продлить новогодние каникулы для пенсионеров 26.08.2021, 09:095 Стало известно, как «Псковским теплосетям» удается экономить десятки миллионов рублей
26.08.2021, 08:570 Мотоциклист пострадал в ДТП в Псковском районе 26.08.2021, 08:485 В Псковской области названы редкие вакансии августа 26.08.2021, 08:391 В Псковской области оказались самые дешевые букеты в России перед Днем знаний 26.08.2021, 08:302 Электронный орган появился в колледже искусств в Пскове
26.08.2021, 08:160 В Печорах будут судить пьющего и курящего вора 26.08.2021, 08:003 Кузницу Всеволода Смирнова в Пскове продают за 10 млн рублей 26.08.2021, 07:472 Почти 8 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступило в Псковскую область 26.08.2021, 07:342 Правительство поддержало штрафы для неаттестованных гидов
26.08.2021, 07:170 Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей 26.08.2021, 07:0012 Снижение заболеваемости COVID-19 может смениться ростом в начале осени – губернатор 25.08.2021, 23:270 Охотники обнаружили заблудившегося в себежском лесу пенсионера 25.08.2021, 22:300 Псковичам советуют проверять недвижимость на предмет юридической чистоты
25.08.2021, 22:212 Верховный суд РФ запретил блокировать личные счета ИП за налоговые задолженности 25.08.2021, 22:032 Псковское УМВД обеспечит все избирательные участки региона своими сотрудниками 25.08.2021, 21:460 Национальному парку «Себежский» нужны топоры и пилы для оборудования музея дров 25.08.2021, 21:272 Псковичей призвали быть готовыми к высокой волне во время осенней рыбалки
25.08.2021, 21:080 Курьерам в Псковской области платят меньше других на Северо-Западе 25.08.2021, 20:480 О музее истории пушкиногорской школы сможет узнать вся Россия 25.08.2021, 20:293 Псковский губернатор: Профориентацию в регионе нужно развивать со школьной скамьи 25.08.2021, 20:100 Опубликована задолженность крупных потребителей газа в Псковской области
25.08.2021, 19:5110 Учительница пожаловалась Путину на образ педагога в юмористическом шоу «Наша Russia» 25.08.2021, 19:339 Решением суда Николая Кузьмина сняли с выборов в Псковское областное Собрание 25.08.2021, 19:243 Лишенный водительских прав мужчина сбил человека на Рижском проспекте в Пскове 25.08.2021, 19:101 Подрядчик устранил выявленные недочеты на улице Алтаева в Пскове
25.08.2021, 18:510 Здравствуйте. Бюллетень обработан. Спасибо 25.08.2021, 18:320 Традиционный августовский педсовет прошел в Пскове 25.08.2021, 18:140 Реплика Донецкого: «Литрбол» и другие нехорошие излишества 25.08.2021, 18:100 Пскович отделался условным лишением свободы за кражу велосипеда
25.08.2021, 18:000 Реализующие проекты по цифровой трансформации организации могут рассчитывать на господдержку 25.08.2021, 17:510 «Невидимый театр» покажет в Пскове спектакль о Геннадии Шпаликове 25.08.2021, 17:400 Открылась запись на кастинг регионального этапа конкурса «Мисс Россия» 25.08.2021, 17:272 Еще шесть дворов в Пскове привели в нормативное состояние. ФОТО
25.08.2021, 17:174 Скажи модель своего телефона, и я скажу, кто ты? 25.08.2021, 17:061 Гражданина Таджикистана осудили на 12 лет за пропаганду терроризма среди осужденных в Пскове 25.08.2021, 17:025 Путин предложил объявить 2023-й Годом педагога 25.08.2021, 16:410 Скончалась начальник оперативного отдела Псковской станции скорой медпомощи Елена Адамович
25.08.2021, 16:340 Партийные лидеры открыли цикл предвыборных дебатов на радио «Эхо Москвы» в Пскове 25.08.2021, 16:276 Фотофакт: На перекрестке улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове готовятся к введению кругового движения 25.08.2021, 16:2010 «Горводоканал» объяснил причину изменения качества воды на дальнем Завеличье 25.08.2021, 16:130 Предвыборные дебаты по вопросам социальной справедливости. ВИДЕО
25.08.2021, 16:102 Из законодательства РФ надо убирать тормозящие и лишние механизмы - Александр Козловский 25.08.2021, 16:005 Путин рассказал о единовременных выплатах пенсионерам и военным на съезде «Единой России» 25.08.2021, 15:530 Роспотребнадзор сообщил о проблемах с памятью у переболевших коронавирусом пациентов 25.08.2021, 15:360 Определен подрядчик для ликвидации колейности на улице Сосновой в Пскове
25.08.2021, 15:254 Пригласительные билеты на лазерное шоу в Пскове можно получить в кассе филармонии 25.08.2021, 15:151 «Люби меня, детка, пока я на воле…» 25.08.2021, 15:102 Губернатор наградил лучших учителей Псковской области 25.08.2021, 15:000 Владимир Путин поддержал идею о контроле родителей за качеством школьного питания
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.