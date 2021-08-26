Спорт

Мастерский турнир класса «А» по боксу начнут проводить в Псковской области

Мастерский турнир класса «А» по боксу планируют проводить в Псковской области. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил руководитель федерации бокса Псковской области, чемпион Европы по версии WBO, чемпион мира по версии WBF, мастер спорта России, директор Псковского Ледового дворца Артур Акавов.

Ранее Артур Акавов встретился с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковом, в ходе встречи они обсудили приоритетные задачи для развития бокса в регионе.

«Михаил Юрьевич (Ведерников — ред.) пошел на встречу и сказал, что мы будем проводить ежегодный мастерский турнир по боксу класса "А", который мы очень хотели. Он будет проходить каждый год и будет посвящен памяти 6-й роты. Такой турнир — большая редкость, даже в федеральных округах год от года такие турниры закрываются, поскольку нет финансирования, округа не вытягивают такие соревнования. Сегодня в СЗФО осталось всего 2-3 таких турнира в год, поэтому если у нас он будет, то будет здорово», - рассказал Артур Акавов.

Победитель в турнире класса «А» по боксу получает звание мастера спорта России по боксу. Такой турнир строго регламентирован. Выступать на нем может не каждый спортсмен, к участию допускаются мастера, кандидаты в мастера спорта и обладатели 1-го разряда.

Артур Акавов также подчеркнул, что в настоящее время в регионе проводят мало соревнований по боксу — около 7-9 турниров в год.

«У нас есть много направлений, куда можно развиваться. Это и улучшение условий, увеличение количества специализированных залов, турниров, поездок на соревнования. В регионе нужно проводить больше турниров. У нас на всю область сейчас всего 7-9 турниров за год, в городе Пскове около трех мероприятий в год. Это очень мало, поэтому есть, куда стремиться. Мы будем стараться это делать, чтобы результаты наших боксеров были только выше», - добавил он.