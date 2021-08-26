Артур Акавов: Политизация спорта уже вряд ли будет выше, чем сейчас

На тему о влиянии политики на результаты Олимпиады в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) порассуждал руководитель федерации бокса Псковской области, чемпион Европы по версии WBO, чемпион мира по версии WBF, мастер спорта России, директор Псковского Ледового дворца Артур Акавов.
По его мнению, в этом году на российских спортсменов оказывалось большое давление. Среди факторов Артур Акавов назвал отсутствие болельщиков, флага и гимна, а также выразил сожаление в отношении сложившейся ситуации.
«Жалко ребят, и я хочу сказать, что, учитывая все давление, результат неплохой. Все-таки у них не было болельщиков, не было флага и гимна. Досадно наблюдать со стороны, когда человек всю жизнь отдал, чтобы выиграть золото Олимпиады, а выступает под пятью кольцами», - заметил мастер спорта России.
Артур Акавов также добавил, что не считает, что на Паралимпиаде ситуация изменится. «А что должно поменяться? То же желание, те же спортсмены, те же амбиции и потери из-за того, что какого-то спортсмена судьи предпочли больше, чем нашего», - сказал он.