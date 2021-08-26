Спорт

Артур Акавов: Политизация спорта уже вряд ли будет выше, чем сейчас

На тему о влиянии политики на результаты Олимпиады в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) порассуждал руководитель федерации бокса Псковской области, чемпион Европы по версии WBO, чемпион мира по версии WBF, мастер спорта России, директор Псковского Ледового дворца Артур Акавов.

«Это неправильно, я с этим не согласен, но политика и спорт сейчас имеют соотношение примерно 50 на 50. Но больше, чем сейчас, политизация спорта обороты набрать уже не сможет, она вряд ли будет выше. Нельзя никуда отнимать спортивную составляющую и неоспоримые результаты. При этом это большой процент (50% - ред.), чтобы испортить многим спортсменам карьерный путь», - предположил Артур Акавов.

По его мнению, в этом году на российских спортсменов оказывалось большое давление. Среди факторов Артур Акавов назвал отсутствие болельщиков, флага и гимна, а также выразил сожаление в отношении сложившейся ситуации.

«Жалко ребят, и я хочу сказать, что, учитывая все давление, результат неплохой. Все-таки у них не было болельщиков, не было флага и гимна. Досадно наблюдать со стороны, когда человек всю жизнь отдал, чтобы выиграть золото Олимпиады, а выступает под пятью кольцами», - заметил мастер спорта России.

Артур Акавов также добавил, что не считает, что на Паралимпиаде ситуация изменится. «А что должно поменяться? То же желание, те же спортсмены, те же амбиции и потери из-за того, что какого-то спортсмена судьи предпочли больше, чем нашего», - сказал он.