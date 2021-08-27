Спорт

Псковичи одерживают первые победы в спартакиаде Союза городов Центра и Северо-Запада России

Псковичи одерживают первые победы в Летней XVIII спартакиаде Союза городов Центра и Северо-Запада России в Череповце. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Соревнования проходят с 26 по 30 августа. В них принимают участие сборные из 13 городов: Пскова, Вологды, Северодвинска, Великого Новгорода, Сыктывкара, Петрозаводска, Иванова, Котласа, Великого Устюга, Костромы, Архангельска, Тихвина и Череповца.

Состязания проходят по восьми видам спорта: баскетбол, волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, шахматы и ушу.

По результатам первого соревновательного дня мужская команда по волейболу из Пскова одержала первую победу, обыграв команду из Петрозаводска со счетом 3:0.

В прыжках в высоту пскович Никита Комлев занял 1 место, Степан Кириллов – 3 место. В беге на 1500 метров Руслан Ильин занял 1 место.