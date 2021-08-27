Спорт

Всероссийские соревнования по воркауту проходят в Пскове

Всероссийские соревнования «Воркаут геймс Псков 2021» проходят в субботу, 28 августа, в областном центре передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Как пояснил корреспонденту ПЛН организатор и судья соревнований Виталий Дидыч, в состязаниях примут участие более 40 спортсменов из Московской области, Нижнего Новгорода, Краснодара, Перми и других городов страны.

Участники будут соревноваться в двух дисциплинах. Первая, «воркаут-геймс», представляет собой полосу препятствий из подтягиваний на брусьях, выпрыгиваний, рукоходов и канатной дороги - все препятствия участники должны преодолеть на скорость. Кроме того, в силовом многоборье участникам предстоит выполнить максимальное количество подтягиваний без веса и с весом 24 кг, отжимания на брусьях с весом 32 кг и приседания со штангой 80 кг, пояснил организатор соревнований.

«Мы стараемся развиваться, чтобы воркаут стал не только уличным, но и официальным видом спорта. Если мы получим квалификацию и сможем развиваться профессионально, то у молодежи будет стимул придерживаться здорового образа жизни и заниматься спортом», - отметил Виталий Дидыч.

«Мы проводим все мероприятия с соблюдением противовирусных мер. Я рад, что у нас получилось провести полноценные соревнования, а участники нашли возможность приехать. Хорошо, что в нашем регионе развивается спорт, и у нас есть возможность устанавливать такие воркаут-площадки», - подчеркнул губернатор Михаил Ведерников.

Он добавил, что несколько спортивных площадок планируют установить в ближайшее время в ряде муниципалитетов Псковской области. Кроме того, в Пскове скоро откроется новый клуб единоборств, что позволит спортсменам не арендовать помещения для тренировок, а заниматься в своем собственном зале.

И.о председателя областного спорткомитета Елена Чернышова поблагодарила псковскую команду за организацию соревнований и пожелала спортсменам успешных выступлений.

«Погода сегодня с нами. Надеюсь, что соревнования в целом пройдут успешно и обойдется без травм. Побед и рекордов всем вам!» - обратился к участникам соревнований президент федерации воркаута России Максим Попов.