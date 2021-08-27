Спорт

Россия завершила субботу на третьем месте в медальном зачете Паралимпиады

Российские спортсмены завершили выступления 28 августа на Паралимпийских играх в Токио на третьем месте неофициального медального зачета с 13 золотыми медалями. Первое место занимает китайская команда с 30 золотыми наградами. Сегодня россияне завоевали четыре золотые и десять бронзовых медалей.

Лидеры медального зачета:

КНР — 30 золотых, 21 серебряная, 26 бронзовых медалей;

Великобритания — 16, 12, 15;

Россия — 13, 7, 20.

Как отмечает «Коммерсант», сегодня олимпийскими чемпионами стали Александр Яремчук в беге на 1500 м, Елена Прокофьева (настольный теннис), пловцы Роман Жданов (150 м в комплексном плавании) и Андрей Граничка (100 м брассом).